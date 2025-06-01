⏳ "Пауза" для клеточной смерти: новый рубеж медицины? 🌌

Учёные из UCL, LinkGevity и Европейского космического агентства (ESA) предполагают, что некроз – неожиданная гибель клеток из-за инфекций, травм или болезней – может стать ключом к изменению хода старения, лечению заболеваний и даже к дальним космическим полетам.
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