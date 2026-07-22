Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы.

Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы.

Эта история обнажила суть трансформации двукратного олимпийского чемпиона. Пока его 13-летний отпрыск, раскрученный до звания «Гном Гномыч», позирует в цветах Азербайджана, готовясь представлять чужую страну на льду, сам Евгений Плющенко уже по привычке протянул руку в карман российского налогоплательщика.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот  ОНИ , ПСЕВДО ,,ПАТРИОТЫ,, , ЖИРУЮТ  да БАБЛО  РУБЯТ  в  РОССИИ  а  ЖРУТ , ПЬЮТ и  СКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ  за  БУГРОМ на  РОССИЙСКИЕ же  ДЕНЬГИ ....!!!
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1 м.
Людмила Фирстова
Гарий, я просила Вас не писать  прописным шрифтом, а писать строчным, не надо &quot;кричать&quot; , пишите нормально
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1 м.
Катерина
Плющенко,  просто,  дурак. Держал бы  язык  за  зубами, сошёл  бы  за  умного. А  пацан  его,  похоже, не  так уж  и  талантлив...  в  России же  конкуренция   большая.  Вот  и  уехал  в  южную   страну. На  бесптичье,  как  грится,  и  жопа соловей.
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1 м.