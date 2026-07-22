Эта история обнажила суть трансформации двукратного олимпийского чемпиона. Пока его 13-летний отпрыск, раскрученный до звания «Гном Гномыч», позирует в цветах Азербайджана, готовясь представлять чужую страну на льду, сам Евгений Плющенко уже по привычке протянул руку в карман российского налогоплательщика.
Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Вот ОНИ , ПСЕВДО ,,ПАТРИОТЫ,, , ЖИРУЮТ да БАБЛО РУБЯТ в РОССИИ а ЖРУТ , ПЬЮТ и СКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ за БУГРОМ на РОССИЙСКИЕ же ДЕНЬГИ ....!!!
Ответить
1 м.
Людмила Фирстова
Гарий, я просила Вас не писать прописным шрифтом, а писать строчным, не надо "кричать" , пишите нормально
Ответить
1 м.
Катерина
Плющенко, просто, дурак. Держал бы язык за зубами, сошёл бы за умного. А пацан его, похоже, не так уж и талантлив... в России же конкуренция большая. Вот и уехал в южную страну. На бесптичье, как грится, и жопа соловей.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии