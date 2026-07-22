Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы.

Вот ОНИ , ПСЕВДО ,,ПАТРИОТЫ,, , ЖИРУЮТ да БАБЛО РУБЯТ в РОССИИ а ЖРУТ , ПЬЮТ и СКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ за БУГРОМ на РОССИЙСКИЕ же ДЕНЬГИ ....!!!

Гарий, я просила Вас не писать прописным шрифтом, а писать строчным, не надо "кричать" , пишите нормально

Катерина

Плющенко, просто, дурак. Держал бы язык за зубами, сошёл бы за умного. А пацан его, похоже, не так уж и талантлив... в России же конкуренция большая. Вот и уехал в южную страну. На бесптичье, как грится, и жопа соловей.