Белорусскую армию научат воевать по-русски

Создание Россией и Белоруссией учебно-боевых центров стало новым ответом на агрессию НАТО @ Александр Кряжев/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран.
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