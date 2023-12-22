Белорусскую армию научат воевать по-русски

Создание Россией и Белоруссией учебно-боевых центров стало новым ответом на агрессию НАТО @ Александр Кряжев/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран.