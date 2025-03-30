Фанаты «Сити» проведут протест против политики клуба по продаже билетов. Планируется бойкотировать первые 9 минут матча с «Лестером»

Акция запланирована в рамках домашнего матча АПЛ с «Лестером» на следующей неделе. Три группы фанатов попросили тех, кто будет присутствовать на матче в среду, не занимать свои места в течение первых девяти минут.
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