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Царьград

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В Экибастузе построят ЦОДы на 1 ГВт за $10 млрд от Firebird AI

В Экибастузе построят ЦОДы на 1 ГВт за $10 млрд от Firebird AI

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что в Экибастузе началось возведение первых объектов «Долины ЦОДов», а первые дата-центры мощностью 186 мегаватт введут в 2027 году.

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