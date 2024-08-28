Двум российским заключенным дали новый срок за призывы к терроризму

В ХМАО два российский заключенных получили срок за призывы к терроризму В Ханты-Мансийске двум ранее осужденным российским заключенным дали срок за публичные призывы к террористической деятельности и участие в террористической организации.
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