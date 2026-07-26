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FiNE NEWS

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Россия предупредила Молдавию о реакции на недружественные шаги

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности ответить на любые проявления недружественности со стороны Молдавии, подчеркнув, что реакция не обязательно будет зеркальной, но будет соответствующей.

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