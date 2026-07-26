Россия предупредила Молдавию о реакции на недружественные шаги

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности ответить на любые проявления недружественности со стороны Молдавии, подчеркнув, что реакция не обязательно будет зеркальной, но будет соответствующей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии