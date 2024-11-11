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Врач рассказала, какие опасные последствия несут хронические головные боли

Врач рассказала, какие опасные последствия несут хронические головные боли

Терапевт Ишбаева рассказала, почему нельзя терпеть головную боль, и какие последствия могут возникнуть Совершенно по разным причинам у человека может возникнуть головная боль.

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