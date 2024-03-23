Путин и Мирзиёев подтвердили намерение сотрудничать по борьбе с терроризмом

Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора, который состоялся 23 марта, подтвердили намерение продолжить сотрудничество в сфере противодействия терроризму.
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