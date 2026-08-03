Командир АПЛ West Virginia ВМС США отстранён от должности Командование ВМС США отстранило командира так называемого «синего» («голубого») экипажа атомной ракетной подвод.
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Командир АПЛ West Virginia ВМС США отстранён от должности Командование ВМС США отстранило командира так называемого «синего» («голубого») экипажа атомной ракетной подвод.
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