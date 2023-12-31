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Как записаться в Африканский корпус

Как записаться в Африканский корпус

Для желающих дать пинка Макрону и интересовавшихся этим вопросам. Порядок поступления на службу в Африканский корпус, который активно разворачивается на африканском континенте для помощи народам Африки в борьбе с западными империалистами и колонизаторами.

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