Участники международных поэтических чтений «Россия и Беларусь – душа поэзией едина» отмечены благодарностями.
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Участники международных поэтических чтений «Россия и Беларусь – душа поэзией едина» отмечены благодарностями.