Боксер Курбанов: Цзю - красавец, прошел бой с Фундорой почти вслепую

Российский боксер Магомед Курбанов похвалил российско-австралийского боксера Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константина Цзю, после его проигрыша представителю США Себастьяну Фундоре.
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