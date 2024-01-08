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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Династии «нефтянки»: как выбор профессии стал основой семейной преемственности

Династии «нефтянки»: как выбор профессии стал основой семейной преемственности

История освоения недр Западной Сибири началась в XX веке. В ту пору внимание советских жителей было приковано к геологоразведчикам: их имена до сих пор на слуху – Рауль-Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Виктор Муравленко.

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