Династии «нефтянки»: как выбор профессии стал основой семейной преемственности

История освоения недр Западной Сибири началась в XX веке. В ту пору внимание советских жителей было приковано к геологоразведчикам: их имена до сих пор на слуху – Рауль-Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Виктор Муравленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии