«Серьезные предложения Запада». Почему мирные переговоры скоро начнутся

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов рассказывает для RTVI о том, почему по-настоящему президент Франции Макрон, говоря о вводе войск на Украина, таким образом прощупывает возможности переговоров с Россией об окончании боевых действий.
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