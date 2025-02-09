В Дагестане задержали подозреваемых в нападении на сотрудника полиции

В Дагестане 28-летний сотрудник полиции оказался в реанимации после рабочей утренней смены. Неизвестные напали на правоохранителя при исполнении, забрали пистолет и выстрелили в мужчину минимум восемь раз.
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