Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему Киев считает оправданными огромные потери ВСУ в Курской области

Почему Киев считает оправданными огромные потери ВСУ в Курской области

Выполнить свой замысел в Курской области в полном объёме украинское командование не смогло. Напомним, как теперь мы знаем, замыслы эти были амбициозными — захват Курчатова и Курской АЭС, выход к пригородам Курска и захват, минимум, трёх районов Курской области.

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