Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интересы Москвы в ходе возможных переговоров нужно обеспечить не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.