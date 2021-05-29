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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 мая 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 мая 2021 года

Энергетический прогноз на тридцатое число пятого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1199 =Вaша зaдача - не искать Любовь, а прoсто искать и найти все барьеры внутри вас самих, кoторые вы пoстроили против неё = Власть над собой - самая Высшая власть, а порабощённость своими страстями - это самое страшное рабство = Воля – первична, характер – вторичен, поэтому силу и слабость характера определяет воля! Это воля к Жизни =Всё беспокойство будет заключаться в столкновениях между ощущающими Любовь и не ощущающими её = Всё происходящее вокруг нас – всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний и поступков = Высокие Душа и Дух часто являются причиной ненависти и злобы, страстного желанья уничтожить = Главное, простота — наивысшая точка мудрости.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ОСОБЕННО ПОНРАВИЛИСЬ ВЫРАЖЕНИЯ : "Вaша зaдача - не искать Любовь, а прoсто искать и найти все барьеры внутри вас самих, кoторые вы пoстроили против неё . Власть над собой - самая Высшая власть, а порабощённость своими страстями - это самое страшное рабство ".

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