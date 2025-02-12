Почти 35 ЖК построили на юге столицы по программе реновации

В Южном административном округе (ЮАО) возвели 33 новостройки по программе реновации. Они расположены в 10 районах, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
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