Пакистан нанес удары по «базам повстанцев» в иранской провинции Систан и Белуджистан

Вооруженные силы Пакистана проводят контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar. В рамках данной операции пакистанская армия нанесла удары по территории соседнего Ирана, сообщили в министерстве иностранных дел Пакистана.
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