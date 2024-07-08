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Выборы во Франции: Россия получила идеальный результат. Раздрай - профессор

Выборы во Франции: Россия получила идеальный результат. Раздрай - профессор

Политтехнолог, профессор Марат Баширов отметил, что для России сложился идеальный результат выборов в парламент Франции: никто не победил - впереди три года раздрая.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не обольщался бы ,дайте время и потом делайте выводы.Сколько уже было напрасных ожиданий и надежд -Меллони И ряд других политиков ,Трамп ,например ! Судите по делам ,а не по словам и декларациям !
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17 час.

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