В CША заявили, что ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения Украины

По словам эксперта, решение администрации президента США игнорирует "десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия" Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что поставка американских ракет ATACMS Киеву — безответственный шаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии