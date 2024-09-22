Русские бомбы рвут на части нацистов ВСУ и отбили у боевиков Невское: Карта специальной военной операции на Украине на 22 сентября 2024 года Юлия СоколоваПоследние дни выдались особенно тревожными для украинских военных: российские вооружённые силы продолжают наносить удары по ключевым военным объектам на территории Украины.