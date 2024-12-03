Китай и Германия провели 7-й раунд стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник в Пекине совместно председательствовали на 7-м раунде китайско-германского стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности.
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