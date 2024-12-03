Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай и Германия провели 7-й раунд стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник в Пекине совместно председательствовали на 7-м раунде китайско-германского стратегического диалога по вопросам дипломатии и безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх