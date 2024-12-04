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Ученые спрогнозировали полное освобождение Арктики ото льда через три года

Ученые спрогнозировали полное освобождение Арктики ото льда через три года

Климатологи прогнозируют полное исчезновение льда в Арктике в ближайшие 20 лет. Как подчеркнули ученые, вполне вероятно, что снежный покров в Арктическом регионе исчезнет гораздо раньше – уже к 2027 году.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну после катастрофы на НП &quot;Глубоководный горизонт&quot; и выкрутасов Гольфстрима, что то прогнозировать...себе лишний гемморой мозга искать....
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16 час.

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