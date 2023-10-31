Кардиолог Кореневич назвала психосоматику глубинной причиной инфаркта

В 95% случаев приступ происходит из-за образования тромба в артерии, которая питает сердечную мышцу. Кардиолог Анна Кореневич перечислила в своем блоге основные факторы риска развития инфаркта и указала на психосоматику как на мощный триггер стремительного развития сосудистой катастрофы.
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