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«Я там хач». Что бесит и восхищает россиянина в Канаде

«Я там хач». Что бесит и восхищает россиянина в Канаде

Женя переехал в Канаду, чтобы получить второе высшее образование. И вот уже год молодой человек живет в другой стране, привыкает к новому имени, разговорам о феминизме и другим правилам поведения и общения.

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