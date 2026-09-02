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Мировое обозрение

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В этой ситуации мы проиграли: когда Украина закроет небо от реактивных Гераней, названы реальные сроки

В этой ситуации мы проиграли: когда Украина закроет небо от реактивных Гераней, названы реальные сроки

Реактивные «Герани», которыми Россия в последние недели заметно интенсифицировала удары по украинским городам, поставили перед силами ПВО задачу, к которой те оказались не готовы технологически.

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