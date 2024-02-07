Цифровая система управления огнём и феноменальная дальность стрельбы! Новейшая САУ "Коалиция-СВ" поступает в войска.

Вчера 2K прочитали Всем привет, многие смотрели Парад Победы 2015 года? А чем он запомнился? Правильно, показом новейшей и перспективной бронетехники, среди которой была самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ".
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