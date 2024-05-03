Жизненно важно для женщин после 50 лет! Лучшие безопасные упражнения для зрелых красавиц. Фигура может оставаться подтянутой до глубокой старости.

Эту фразу любила повторять бабушка моей подруги, и она была бесконечно права… Как тренироваться, если есть ограничения по здоровью? Как меняются тренировки в соответствии с возрастом женщины? Как сохранить кости крепкими, а мышцы эластичными до глубокой старости? Абсолютно все зрелые красавицы ….
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