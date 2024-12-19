В Карелию по ошибке отправили алименты из соседнего региона

Женщина в Кондопоге получала чужие алименты и не знала об этом В Апатитах Мурманской области прокуратура провела проверку после жалобы местной жительницы на внезапное прекращение алиментных выплат на несовершеннолетнего ребенка.
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