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За рулем

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Рама, полный привод, блокировки — в РФ началось производство нового внедорожника

Рама, полный привод, блокировки — в РФ началось производство нового внедорожника

В России стартовал выпуск нового – внедорожник собирают в Калининграде на мощностях «Автотора». Производитель заявил две комплектации – «Премиум» и «Техно+».

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