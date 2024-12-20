Определен истинный возраст Луны

Международная группа ученых Калифорнийского университета в Санта-Крусе, Института исследований солнечной системы Макса Планка и Коллеж де Франс определила истинный возраст Луны, выяснив, что спутник перенес мощную вулканическую активность, которая привела к многократному плавлению и перемешиванию ее коры.
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