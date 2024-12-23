Приехав в Россию, поставил крест на международной карьере: новые подробности спортивных неудач ушедшего из жизни баскетболиста Яниса Тиммы

Бывшего мужа Анны Седоково оплакивает весь баскетбольный мир Эта история потрясла всех. 32-летний латышский спортсмен, экс-супруг известной певицы Анны Седоковой Янис Тимма трагически ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря.
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