МТС запустила сеть LTE еще в 20 малых селах Приморья

«МТС» сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия в малых населенных пунктах Приморского края. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС в рамках программы по устранению цифрового неравенства получили жители еще 20 сел, в каждом из которых проживают от 50 до 300 человек.