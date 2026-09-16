Их скоро отстреливать будут! Краснодарцы всё чаще жалуются на мопеды, мотоциклы и питбайки, которые ездят в тёмное время суток и пугают своими звуками горожан, поскольку шум моторов дронов самолетного типа схож со звуками моторов двухколесной техники.
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