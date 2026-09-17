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"Отцу нужно было, чтобы я зарабатывала деньги". Александра Трусова призналась, что ей не хватало родительской любви в детстве

"Отцу нужно было, чтобы я зарабатывала деньги". Александра Трусова призналась, что ей не хватало родительской любви в детстве

22-летняя фигуристка Александра Трусова призналась, что ей не хватало отцовской любви, потому что её воспитывали "как мужчину".

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