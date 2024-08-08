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Депутат Рады Железняк: дефицит бюджета на армию составляет 500 млрд гривен

Депутат Рады Железняк: дефицит бюджета на армию составляет 500 млрд гривен

Дефицит украинского бюджета на военные нужды составляет около 500 млрд гривен (более $12 млрд). Об этом в интервью интернет-изданию "Обозреватель" заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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