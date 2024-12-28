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В США число бездомных достигло рекордного уровня за всю историю наблюдений

В США число бездомных достигло рекордного уровня за всю историю наблюдений

Количество бездомных в Соединенных Штатах достигло максимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом 27 декабря сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития США, пишет Bloomberg.

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