В США число бездомных достигло рекордного уровня за всю историю наблюдений

Количество бездомных в Соединенных Штатах достигло максимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом 27 декабря сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития США, пишет Bloomberg.
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