📹❗️Начались государственные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, созданного на базе БМП-3. Новый БТР способен перевозить 12 военнослужащих в полной боевой экипировке и с оружием.
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📹❗️Начались государственные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, созданного на базе БМП-3. Новый БТР способен перевозить 12 военнослужащих в полной боевой экипировке и с оружием.