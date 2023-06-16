Центр «Сколково» представил бионические протезы на ПМЭФ-2023

Компания «Моторика» презентовала различные виды киберрук и даже протезы для детей от двух лет. Компания «Моторика» представила различные виды бионических протезов на полях Петербургского международного экономического форума.
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