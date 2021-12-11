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Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту выделения некачественного жилья детям-сиротам в Белгородской области

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту выделения некачественного жилья детям-сиротам в Белгородской области

Валуйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области проводится проверка информации о том, что в городе Валуйки в 2015 году детям-сиротам было выделено некачественное жилье, которое в настоящее время приходит в негодность.

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