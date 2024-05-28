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Погранслужба ФСБ заявила об отработке ядерных ударов НАТО по России

Погранслужба ФСБ заявила об отработке ядерных ударов НАТО по России

Global look press/Jacob Skovo/ZUMAPRESS.com НАТО отрабатывает нанесение ядерного удара по России вблизи границ, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

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