Погранслужба ФСБ заявила об отработке ядерных ударов НАТО по России

Global look press/Jacob Skovo/ZUMAPRESS.com НАТО отрабатывает нанесение ядерного удара по России вблизи границ, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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