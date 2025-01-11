Почти полмиллиона питомцев в Москве бесплатно вакцинированы за год

В Москве за год в государственных ветклиниках вакцинировано свыше 448 тысяч питомцев. Мэр Сергей Собянин отметил, что в столице создана крупнейшая сеть из 26 ветеринарных учреждений, предлагающих широкий спектр услуг и современные методы диагностики.