Пик атак украинских дронов на Россию пришелся на октябрь

Об этом сообщили в Минобороны Пик украинских атак беспилотниками по российским регионам вне зоны специальной военной операции пришелся на октябрь, когда средства ПВО сбили 1 128 БПЛА, пишет ТАСС на основе данных Минобороны России.
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