Шесть казанских компаний оказались под санкциями США

США ввели санкции против шести компаний из Казани. В список попали ООО «Новые технологии», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ООО «Элит», ООО «Байкал трейдинг компани», ООО «Ксиан» и НПП «Ирвис».
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