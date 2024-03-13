Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    не было того,чего хочет слышать народ-гнать ишаков из России и предпреждение укропедерастов-еще один удар по мирным г...Что сказал в инте...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Враги англосаксов и жидомасонов, наши друзья и соратники...США открыли окно ...
  • Олег Самойлов
    А КАКИЕ наши внутренние страшилки?Утечка из США, по...

Шарий отбивает в эфир "SOS"

Шарий отбивает в эфир "SOS"

Вот так обычно и бывает: сначала плюёшь в колодец, а потом начинаешь молить о спасении.   А, кстати,   очень хорошо, что Толя, так восхищавшийся просветлённой Европой, так веривший в её абсолютное нравственное превосходство над всем постсоветским пространством,   теперь  лично убедился, что она ничуть не лучше укрорейха и это очень логично, это ведь Европа кузница рейхов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила коптякова
Смешно
Ответить
15 час.
michail kos
Образцовый подлец. Переобувается не отрывая ног от земли.
Ответить
14 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Долго его не было слышно? А теперь Вон оно что. Нет покоя нигде.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх