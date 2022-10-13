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Вслед за Иванградом наши войска освободили село Опытное, с юга примыкающее к Артёмовску

Вслед за Иванградом наши войска освободили село Опытное, с юга примыкающее к Артёмовску

С Артёмовского направления проведения специальной военной операции приходит информация о том, что наши войска взяли под контроль все южные пригороды Бахмута (Артёмовска).

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