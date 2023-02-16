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"Прайм": в России с 1 марта изменятся правила дорожного движения

"Прайм": в России с 1 марта изменятся правила дорожного движения

С 1 марта в России изменятся правила дорожного движения. Как пишет агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов, главные изменения касаются правил проезда круговых перекрестков и регулировки передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

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